Elezioni a Santa Marinella, Tidei si ricandida: “C’è un progetto da portare avanti” (Di giovedì 23 marzo 2023) Santa Marinella – Assemblea cittadina venerdì 24 marzo alle ore 17.30 presso sala Flaminia Odescalchi, in via della Libertà 19, con Pietro Tidei, attuale primo cittadino che si ricandida alle Elezioni del 14 e 15 maggio 2023. “L’occasione per vivere un momento di condivisione e ritrovo per sfogliare insieme l’album della rinascita di Santa Marinella scritto in questi cinque anni determinanti – le parole del primo cittadino -. Inizialmente disastrosi con un comune fallito, con plessi scolastici chiusi, una piscina abbandonata, un campo sportivo distrutto. Parchi cittadini pochi ed incustoditi. Una raccolta e trattamento dei rifiuti affidati ad una società con contratto scaduto. Per non parlare dello stabile della sede comunale completamente inagibile, con problemi di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023)– Assemblea cittadina venerdì 24 marzo alle ore 17.30 presso sala Flaminia Odescalchi, in via della Libertà 19, con Pietro, attuale primo cittadino che sialledel 14 e 15 maggio 2023. “L’occasione per vivere un momento di condivisione e ritrovo per sfogliare insieme l’album della rinascita discritto in questi cinque anni determinanti – le parole del primo cittadino -. Inizialmente disastrosi con un comune fallito, con plessi scolastici chiusi, una piscina abbandonata, un campo sportivo distrutto. Parchi cittadini pochi ed incustoditi. Una raccolta e trattamento dei rifiuti affidati ad una società con contratto scaduto. Per non parlare dello stabile della sede comunale completamente inagibile, con problemi di ...

