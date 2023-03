Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: l'Europa è poco mossa dai tassi della Bank of England: Si rafforza la sterlina, Londra -0,75%. Milano cede l… - bizcommunityit : #Borsa: Europa debole a meta' seduta con focus su #banche centrali, Milano -0,7% - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati - ansa_economia : Borsa: l'Europa peggiora, Milano cede lo 0,9%, in luce Inwit. Investitori valutano interventi sui tassi delle banch… - fisco24_info : Borsa: l'Europa peggiora, Milano cede lo 0,9%, in luce Inwit: Investitori valutano interventi sui tassi delle banch… - ansa_economia : Borsa: Milano ed Europa in parità,attesa per Bank of England. A Piazza Affari corre Inwit #ANSA -

Proseguono in calo del Borse europee alla luce del rialzo dei tassi dello 0,25% deciso dalla Bank of England in linea con le attese del mercato così come quello dello 0,5% della banca centrale ...Brilla Inwit (+4%) su ipotesi di operazioni straordinarie . Borse europee in calo a meta' seduta anche se sopra i minimi della mattinata, all'indomani della Federal Reserve sui tassi e in un'altra ...Comunque, " le incertezze sulle prospettive finanziarie ed economiche sono aumentate ", anche alla luce delle turbolenze del mondo bancario negli Stati Uniti e in. Il Financial Policy ...

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Proseguono in calo del Borse europee alla luce del rialzo dei tassi dello 0,25% deciso dalla Bank of England in linea con le attese del mercato così come quello dello 0,5% ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 mar - Il gruppo Immsi ha chiuso l'esercizio 2022 con i risultati migliori di sempre, stabilendo nuovi record per tutti gli indicatori, tra cui il fatturato ...