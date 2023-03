Basket femminile | Eurolega 2022 2023 | Schio batte Valencia e vola alle Final Four

(Di giovedì 23 marzo 2023) Grazie al successo in gara-3 controha staccato il pass per ledi. Si tratta di un risultato storico dato che un club italiano non si spingeva così avanti nella competizione da ben 21 anni (l’ultimo a riuscirci fu il Parma). Decisivo il successo per 62-53 ai danni del club spagnolo, propiziato da una super Astou Ndour, miglior realizzatrice della serata con 17 punti. Salvo il primo quarto, chiuso sul +2 daè sempre stato avanti nel punteggio ed ha meritato l’accesso. Serata indimenticabile per il PalaRomare, che ha incitato le proprie atlete dal primo all’ultimo minuto, festeggiando poi con loro alla ...

Basket femminile, Eurolega 2023: SCHIO ALLE FINAL FOUR! Impresa del Famila, che vince gara-3 con Valencia OA Sport

