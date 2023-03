Aversa | fiamme nel sottotetto di un palazzo

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti nella tarda serata di ieri adin seguito ad una richiesta di aiuto, per un incendio scoppiato neldi un. Sul posto una squadra pompieri del distaccamento di, con un’autoscala proveniente dalla sede centrale di Caserta. I vigili hanno immediatamente domato le, che avevano interessato varie travi in legno, evitando che si propagassero all’intenro struttura del tetto. Nessuno è rimasto ferito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

