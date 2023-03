Australia, si terrà un referendum per riconoscere gli aborigeni in Costituzione (Di giovedì 23 marzo 2023) La Costituzione Australiana potrebbe cambiare per la prima volta in 50 anni. Il leader Australiano Anthony Albanese ha svelato i dettagli cruciali di un referendum pianificato che, se approvato, istituirà un organismo formale per gli indigeni per fornire consigli sulle leggi, una “voce” degli aborigeni e degli isolani dello Stretto di Torres. Australia referendum aborigeni, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Lana potrebbe cambiare per la prima volta in 50 anni. Il leaderno Anthony Albanese ha svelato i dettagli cruciali di unpianificato che, se approvato, istituirà un organismo formale per gli indigeni per fornire consigli sulle leggi, una “voce” deglie degli isolani dello Stretto di Torres., ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lifegate : Il premier laburista Anthony Albanese ha annunciato il referendum per aggiungere una sezione dedicata agli indigeni… - arpaveneto : RT @RegioneVeneto: ORA DELLA TERRA - EARTH HOUR 2023 - sabato 25/3/2023 Anche quest’anno la Giunta regionale aderisce all’iniziativa denomi… - RegioneVeneto : ORA DELLA TERRA - EARTH HOUR 2023 - sabato 25/3/2023 Anche quest’anno la Giunta regionale aderisce all’iniziativa d… - Prestigiacomol2 : RT @JohannesBuckler: «Se provi a venire in Australia in barca, anche se pensiamo che tu sia la persona migliore del mondo, non ti lasceremo… - ABoenco : RT @JohannesBuckler: «Se provi a venire in Australia in barca, anche se pensiamo che tu sia la persona migliore del mondo, non ti lasceremo… -

Sartori: 'Jannik Sinner è migliorato su due aspetti. Numero uno Ecco cosa manca' ...perché ha preparato questa stagione del 2023 sicuramente molto bene sin dall'inizio' - debutta Sartori parlando del primo 1000 della stagione disputato da Sinner - E' arrivato in Australia ed ha ... Il genoma "immenso" del Krill 'Il krill si estende dal circolo polare antartico fino alle coste meridionali dell'America latina e dell'Australia: questi ambienti sono caratterizzati da condizioni ambientali molto diverse, ... Atp, rivelato il calendario del 2024: novità in Messico, 'trema' Djokovic Il torneo di casa di Novak Djokovic in questo 2023 si terrà nella vicina Bosnia, ma nel 2024 il ... Dalla United Cup in Australia alle Nitto ATP Finals di Torino, sarà un'altra stagione feroce e ... ...perché ha preparato questa stagione del 2023 sicuramente molto bene sin dall'inizio' - debutta Sartori parlando del primo 1000 della stagione disputato da Sinner - E' arrivato ined ha ...'Il krill si estende dal circolo polare antartico fino alle coste meridionali dell'America latina e dell': questi ambienti sono caratterizzati da condizioni ambientali molto diverse, ...Il torneo di casa di Novak Djokovic in questo 2023 sinella vicina Bosnia, ma nel 2024 il ... Dalla United Cup inalle Nitto ATP Finals di Torino, sarà un'altra stagione feroce e ... In Australia si terrà un referendum per la tutela dei popoli indigeni LifeGate