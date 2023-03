Omicidio Mergellina, fermato il presunto killer: è il figlio 20enne di un camorrista ucciso nel 2013 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Svolta nelle indagini che riguardano la morte di Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso a colpi di pistola nella notte tra domenica e lunedì scorsi davanti agli chalet di Mergellina, nel centro di Napoli. È stato fermato, infatti, il presunto killer. Si tratterebbe del 20enne Francesco Pio Valda, originario del quartiere Barra, figlio di un ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Svolta nelle indagini che riguardano la morte di Francesco Pio Maimone, il 18ennea colpi di pistola nella notte tra domenica e lunedì scorsi davanti agli chalet di, nel centro di Napoli. È stato, infatti, il. Si tratterebbe delFrancesco Pio Valda, originario del quartiere Barra,di un ... TAG24.

