Elezioni a Fiumicino | Di Genesio Pagliuca | “Più forti nelle criticità” E apre al M5S

(Di mercoledì 22 marzo 2023)– “La nostra città deve mantenere un livello di qualità della vita alto, dunque questo deve essere il cardine qualsiasi proposta. Abbiamo sempre detto ‘si’ nel rispetto di questa condizione”. Così un infuocato Ezio Di, candidato sindaco aper il centrosinistra, nel giorno in cui ufficializza l’inizio della sua campagna elettorale: intervistato da ilfaroonline.it, a margine del comizio, Dial Movimento 5 Stelle per arginare la coalizione di centrodestra del candidato Mario Baccini. A via del Faro 108 è stato inaugurato il comitato elettorale. Campagna che inizia col botto, sulle note di “Un giorno migliore” di Cesare Cremonini. Una canzone scelta non casualmente: non appena si arriva nei pressi del comitato, si viene subito colpiti dalla ...