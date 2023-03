Uomini e Donne, Armando Incarnato torna sull’offensiva: sgamata anche Paola Ruocco (Di martedì 21 marzo 2023) Il trono over di Uomini e Donne è sempre al centro dell’attenzione, e anche stavolta non sono mancate le sorprese. Dopo il clamoroso ritiro di Desdemona Balzano, Armando Incarnato è tornato in studio con l’intento di smascherare un’altra dama del parterre: Paola Ruocco. Secondo le anticipazioni delle puntate registrate, infatti, il cavaliere partenopeo avrebbe accusato la donna di un fatto molto grave. Uomini e Donne, Armando Incarnato agguerrito contro Paola Ruocco Dopo il clamoroso ritiro forzato di Desdemona, a causa degli audio in possesso di Armando che rivelavano la strategia della dama per rimanere il più possibile nel ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 marzo 2023) Il trono over diè sempre al centro dell’attenzione, estavolta non sono mancate le sorprese. Dopo il clamoroso ritiro di Desdemona Balzano,to in studio con l’intento di smascherare un’altra dama del parterre:. Secondo le anticipazioni delle puntate registrate, infatti, il cavaliere partenopeo avrebbe accusato la donna di un fatto molto grave.agguerrito controDopo il clamoroso ritiro forzato di Desdemona, a causa degli audio in possesso diche rivelavano la strategia della dama per rimanere il più possibile nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Mattarella:Oggi l’Italia ricorda tutti i caduti per mano della mafia, della camorra, della ndrangheta. Donne e uom… - matteosalvinimi : In ricordo di tutte le donne, gli uomini e i bambini vittime di mafia, camorra e ‘ndrangheta. Un profondo ringrazia… - MinisteroDifesa : 'Oggi ricordiamo il valore dei cittadini e delle donne e uomini in divisa che hanno perso la vita per mano delle ma… - TeresaCarvelli3 : RT @Quirinale: #Mattarella:Oggi l’Italia ricorda tutti i caduti per mano della mafia, della camorra, della ndrangheta. Donne e uomini che h… - Danilo06311504 : RT @GiorgiaMeloni: Nella Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, onoriamo donne e uomini che… -