The Batman: Robert Pattinson ha mentito per sgattaiolare via dal set di Tenet e fare il provino (Di martedì 21 marzo 2023) Robert Pattinson ha inventato una scusa per allontanarsi dal set di Tenet e fare il provino per The Batman, ma Christopher Nolan lo ha subito scoperto. Robert Pattinson ha provato a mentire a Christopher Nolan per sgattaiolare via dal set di Tenet con una scusa e fare il provino per The Batman. A rivelarlo è stato lo stesso Pattinson all'Irish Times ricordando il desiderio di sostenere l'audizione per interpretare il nuovo Bruce Wayne nella saga di Matt Reeves. A quanto pare, il suo stratagemma è fallito miseramente. "È divertente perché Chris Nolan è così riservato su tutto ciò che ha a che fare con i suoi film", ha detto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 marzo 2023)ha inventato una scusa per allontanarsi dal set diilper The, ma Christopher Nolan lo ha subito scoperto.ha provato a mentire a Christopher Nolan pervia dal set dicon una scusa eilper The. A rivelarlo è stato lo stessoall'Irish Times ricordando il desiderio di sostenere l'audizione per interpretare il nuovo Bruce Wayne nella saga di Matt Reeves. A quanto pare, il suo stratagemma è fallito miseramente. "È divertente perché Chris Nolan è così riservato su tutto ciò che ha a checon i suoi film", ha detto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Screenweek : #TheBatman Part II, #ColinFarrell e #PaulDano hanno già firmato? - Alysonmatheus02 : @rapazfera @BatDarker Giacchino vai ficar no the batman - ciakmag : E' ufficiale, ci saranno anche l'Enigminsta e il Pinguino con il nuovo Joker prestato a #TheGladiator #TheBatman… - rossobordeaux : Michael Giacchino ha composto la colonna sonora di The Batman e Up ???? - sfiorata82 : RT @cinefilosit: The Batman – Parte 2: Colin Farrell e Paul Dano avrebbero firmato per tornare nel sequel -