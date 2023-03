Salerno, il Presidente Alfieri a Santa Lucia per l’aggiornamento del PTCP (Di martedì 21 marzo 2023) Con lo scopo di attivare un percorso di revisione del PTCP della Provincia di Salerno, si è tenuto a Napoli presso la sede della Giunta Regionale della Campania l’incontro fra il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e l’Assessore regionale all’Urbanistica e Governo del Territorio Bruno Discepolo. L’attuale Piano Territoriale di Coordinamento provinciale infatti è in vigore dal 2012. “La Provincia di Salerno – dichiara il Presidente Franco Alfieri – in una decisione congiunta con i Consiglieri provinciali, intende procedere ad un adeguato aggiornamento del PTCP perché sia coerente e funzionale alle nuove disposizioni di legge e alla programmazione dei fondi europei. Per l’Ente Provincia è strategico migliorare ... Leggi su zon (Di martedì 21 marzo 2023) Con lo scopo di attivare un percorso di revisione deldella Provincia di, si è tenuto a Napoli presso la sede della Giunta Regionale della Campania l’incontro fra ildella Provincia diFrancoe l’Assessore regionale all’Urbanistica e Governo del Territorio Bruno Discepolo. L’attuale Piano Territoriale di Coordinamento provinciale infatti è in vigore dal 2012. “La Provincia di– dichiara ilFranco– in una decisione congiunta con i Consiglieri provinciali, intende procedere ad un adeguato aggiornamento delperché sia coerente e funzionale alle nuove disposizioni di legge e alla programmazione dei fondi europei. Per l’Ente Provincia è strategico migliorare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cilentano_it : Con lo scopo di attivare un percorso di revisione del PTCP della Provincia di Salerno, si è tenuto a Napoli presso… - salerno_vince : RT @Gianl1974: ?? Gli utenti dei social media hanno riconosciuto diversi residenti di Mariupol che avrebbero incontrato il presidente russo… - CarloB30482104 : RT @unioncamere: Il presidente di #Unioncamere Andrea Prete é intervenuto ieri alla tappa di Salerno del progetto #ForbesSmallGiants di @Fo… - GinevraMerlini1 : RT @celdranpino: Ciao sono Ana la mia gita più bella:il mio arrivo in Italia dopo 7 giorni .2002 Dalle Canarie a Cadice(????) in traghetto,… - FabrizioRio1 : RT @celdranpino: Ciao sono Ana la mia gita più bella:il mio arrivo in Italia dopo 7 giorni .2002 Dalle Canarie a Cadice(????) in traghetto,… -