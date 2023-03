"Finché sarà necessario", Meloni in Senato conferma la linea sull'Ucraina (Di martedì 21 marzo 2023) L'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina senza guardare al gradimento. La premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo conferma che il supporto a Kiev "sarà assicurato in ogni ambito fino a quando sarà necessario, continueremo a farlo senza calcolare ogni tipo di impatto sul consenso, perché è giusto farlo, anche sul piano dei valori. L'aiuto militare all'Ucraina è necessario". "Manterremo gli impegni assunti, la libertà ha un prezzo. Forniremo uno scudo di fronte ai bombardamenti russi alla popolazione di Kiev", osserva il presidente del Consiglio. Meloni non nasconde la sua irritazione nei confronti di chi racconta "che l'Italia sta spendendo soldi" a danno degli ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) L'Italia continuerà a sostenere l'senza guardare al gradimento. La premier Giorgianelle comunicazioni alin vista del prossimo Consiglio europeoche il supporto a Kiev "assicurato in ogni ambito fino a quando, continueremo a farlo senza calcolare ogni tipo di impatto sul consenso, perché è giusto farlo, anche sul piano dei valori. L'aiuto militare all'". "Manterremo gli impegni assunti, la libertà ha un prezzo. Forniremo uno scudo di fronte ai bombardamenti russi alla popolazione di Kiev", osserva il presidente del Consiglio.non nasconde la sua irritazione nei confronti di chi racconta "che l'Italia sta spendendo soldi" a danno degli ...

