Crimea, attacco con droni ucraini: forti esplosioni a Dzhankoi. Kiev: «Colpito un convoglio con missili cruise», i russi smentiscono – I video (Di martedì 21 marzo 2023) forti esplosioni sono state avvertite in serata a Dzhankoi, in Crimea, importante snodo ferroviario della penisola occupata dalle forze russe. L’intelligence ucraina rivendica l’attacco, annunciando di aver Colpito un convoglio che trasportava missili cruise russi con dei droni. Secondo il ministero della difesa ucraino, sarebbero stati distrutti alcuni missili 3M-54 Kalibr. Le autorità locali invece smentiscono, dichiarando che la difesa antiaerea avrebbe intercettato l’attacco con i droni e i frammenti avrebbero poi Colpito una scuola e una abitazione, ferendo una persona che non è in pericolo di vita. March 20, ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023)sono state avvertite in serata a, in, importante snodo ferroviario della penisola occupata dalle forze russe. L’intelligence ucraina rivendica l’, annunciando di averunche trasportavacon dei. Secondo il ministero della difesa ucraino, sarebbero stati distrutti alcuni3M-54 Kalibr. Le autorità locali invece, dichiarando che la difesa antiaerea avrebbe intercettato l’con ie i frammenti avrebbero poiuna scuola e una abitazione, ferendo una persona che non è in pericolo di vita. March 20, ...

