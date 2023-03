Laura Buco malattia: causa morte della Dirigente di Forza Italia (Di lunedì 20 marzo 2023) Laura Buco malattia. Non ce l’ha fatta Laura Buco, che da tempo lottava contro una grave malattia. La coordinatrice provinciale di Perugia di Forza Italia è morta sabato 18 marzo a 42 anni. Lascia due figlie piccole e il marito. Laura Buco malattia Laura Buco è morta dopo aver lottato a lungo contro un male ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023). Non ce l’ha fatta, che da tempo lottava contro una grave. La coordinatrice provinciale di Perugia diè morta sabato 18 marzo a 42 anni. Lascia due figlie piccole e il marito.è morta dopo aver lottato a lungo contro un male ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mgupt108 : RT @berlusconi: La notizia della scomparsa di Laura Buco mi ha sorpreso e profondamente addolorato. Ho conosciuto Laura come una dirigente… - zaccog : RT @11Giuliano: Selezione programmata: Perugia,politica umbra in lutto, è morta a 42 anni Laura Buco ex coordinatrice di Forza Italia. Si è… - Sarx88 : RT @berlusconi: La notizia della scomparsa di Laura Buco mi ha sorpreso e profondamente addolorato. Ho conosciuto Laura come una dirigente… - Elena88153766 : RT @berlusconi: La notizia della scomparsa di Laura Buco mi ha sorpreso e profondamente addolorato. Ho conosciuto Laura come una dirigente… - berlusconi : La notizia della scomparsa di Laura Buco mi ha sorpreso e profondamente addolorato. Ho conosciuto Laura come una di… -

Il funerale di Laura Buco, la nostra Lalla, in tanti all'ultimo saluto 📸 Sopraffatti dal dolore! Uno strazio, nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe successo a Laura, la nostra Lalla. Si sono svolti i funerali di Laura Buco, la coordinatrice di Forza Italia per la provincia di Perugia, morta in seguito a un male incurabile, per il quale stava lottando da tempo. Lo ha fatto fino all'ultimo con tutte le sue ... Filippo Ugolini ricorda Laura Buco 'La prematura scomparsa di Laura Buco, mi lascia sgomento e con un forte sentimento di tristezza'. A parlare è il vicepresidente Consiglio Nazionale Forza Italia Giovani Filippo Ugolini. 'In questi anni di militanza politica ... Laura Buco, morta a 43 anni la portavoce del sindaco di Perugia: era coordinatrice provinciale di Forza Italia Ha combattuto con forza contro una terribile malattia. A dare l'annuncio della scomparsa è stato il gruppo di Forza Italia PERUGIA - Addio a Laura Buco , coordinatrice provinciale di Forza Italia e portavoce del sindaco di Perugia Andrea Romizi , morta sabato sera. Laura ha combattuto con forza contro una terribile malattia.