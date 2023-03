Striscione per dire basta alle morti in mare, annullata la multa all’Athletic Brighela (Di domenica 19 marzo 2023) Bergamo. Buone notizie per l’Athletic Brighela. La squadra bergamasca del quartiere di Campagnola, che milita in Terza categoria, si è vista annullare dal Giudice sportivo la multa da 500 euro per lo Striscione “Cimitero Mediterraneo: basta morti in mare”, mostrato poco prima del fischio d’inizio della sfida contro il River Negrone. Un messaggio umanitario di solidarietà, a pochi giorni dalla tragedia di Cutro, solo l’ultima purtroppo di una lunga serie di drammi che hanno avuto come teatro le acque al largo delle coste italiane. L’idea, nobile, della formazione cittadina si era però rivelata un boomerang, tanto che il Giudice sportivo della Delegazione di Bergamo nel suo ultimo comunicato ufficiale aveva preso duri provvedimenti contro la società e alcuni suoi tesserati per quel ... Leggi su bergamonews (Di domenica 19 marzo 2023) Bergamo. Buone notizie per l’Athletic. La squadra bergamasca del quartiere di Campagnola, che milita in Terza categoria, si è vista annullare dal Giudice sportivo lada 500 euro per lo“Cimitero Mediterraneo:in”, mostrato poco prima del fischio d’inizio della sfida contro il River Negrone. Un messaggio umanitario di solidarietà, a pochi giorni dalla tragedia di Cutro, solo l’ultima purtroppo di una lunga serie di drammi che hanno avuto come teatro le acque al largo delle coste italiane. L’idea, nobile, della formazione cittadina si era però rivelata un boomerang, tanto che il Giudice sportivo della Delegazione di Bergamo nel suo ultimo comunicato ufficiale aveva preso duri provvedimenti contro la società e alcuni suoi tesserati per quel ...

