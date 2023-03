Calciatore 17enne rompe il naso all’arbitro | squalificato per 5 anni “Chiedo scusa”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Cinquedi squalifica da parte del giudice sportivo per il giocatoredegli allievi regionali della Colicoderviese, squadra della provincia di Lecco, che domenica 12 marzo, al termine della partita giocata a Rovetta contro la Vertovese, ha aggredito l’arbitro. Quanto accaduto, come riporta l’Eco di Bergamo, per un comportamento che viene così ricostruito nel provvedimento disciplinare: “Ilavvicinava l’arbitro e lo colpiva con tre pugni al volto“. Nel referto medico si legge di una sospetta infrazione delle ossa nasali. Il giudice sportivo evidenzia anche che il giovane atleta, il giorno dopo, ha inviato una nota in cui ha dichiarato di aver “subito compreso di aver sbagliato nel compiere violenza verso l’arbitro, col quale non gli è stato concesso dirsi subito dopo il fatto” e che “con la ...

A nulla sono valse le scuse tardive, il giorno dopo, del: nel dispositivo si legge che il giovane atleta ha inviato una nota in cui dichiara di "aver subito compreso di aver sbagliato nel ...... club molto interessato al. Dei suoi malumori si era parlato anche nei giorni scorsi con Montero (tecnico della Primavera della Juve) che ha smentito il presunto malcontento del: '...Un arbitro di 19 anni è stato preso a pugni in faccia da unappena più giovane, di 17 anni, al termine della partita giocata ieri tra Gs Vertovese, squadra bergamasca, e ColicoDerviese, della provincia di Lecco, valida per il campionato regionale ...

In una lettera pubblicata dalla società ColicoDerviese per cui gioca, il 17enne ha chiesto scusa all'arbitro per l'aggressione di domenica ...