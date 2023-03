LIVE MotoGP, Test Portimao 2023 in DIRETTA: Aleix Espargarò davanti, vicini Bagnaia e Bastianini (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23 In pista ora Marc Marquez che finora ha completato 15 giri. 12.20 Ecco i tempi aggiornati: 1 41 A. ESPARGARO 1:38.850 2 89 J. MARTIN +0.090 3 88 M. OLIVEIRA +0.238 4 1 F. Bagnaia +0.264 5 23 E. Bastianini +0.368 6 5 J. ZARCO +0.387 7 72 M. BEZZECCHI +0.402 8 73 A. MARQUEZ +0.414 9 20 F. QUARTARARO +0.442 10 44 P. ESPARGARO +0.676 12.18 Si inserisce in terza posizione il portoghese Miguel OLIVEira: 238 millesimi di ritardo da Espargarò. 12.15 Torna in pista Johann Zarco con la sua Ducati Pramac dopo un problema di elettronica alla sua moto. 12.12 Bel miglioramento per Enea Bastianini! Quinto a tre decimi e mezzo da Aleix Espargarò. 12.09 Parziali record per Alex Marquez ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23 In pista ora Marc Marquez che finora ha completato 15 giri. 12.20 Ecco i tempi aggiornati: 1 41 A. ESPARGARO 1:38.850 2 89 J. MARTIN +0.090 3 88 M. OIRA +0.238 4 1 F.+0.264 5 23 E.+0.368 6 5 J. ZARCO +0.387 7 72 M. BEZZECCHI +0.402 8 73 A. MARQUEZ +0.414 9 20 F. QUARTARARO +0.442 10 44 P. ESPARGARO +0.676 12.18 Si inserisce in terza posizione il portoghese Miguel Oira: 238 millesimi di ritardo da. 12.15 Torna in pista Johann Zarco con la sua Ducati Pramac dopo un problema di elettronica alla sua moto. 12.12 Bel miglioramento per Enea! Quinto a tre decimi e mezzo da. 12.09 Parziali record per Alex Marquez ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jessicateo_58 : Live timing e commento dal circuito di Portimao #PortimaoTest #MotoGP - infoitsport : Test MotoGp 2023 a Portimao: risultati e tempi della 2^ giornata in Portogallo in diretta live - gponedotcom : Oggi si chiudono in Portogallo i test invernali della MotoGP. I tempi, le foto, le notizie, le curiosità da bordo p… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #SprintingInto2023 #PortimaoTest #IRTA Live timing e commento dal circuito dell'Algarve - https://… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2023 #SprintingInto2023 #PortimaoTest #IRTA Live timing e commento dal circuito dell'Algarve - -