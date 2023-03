L’AgCom contro il pezzotto | «Un nuovo regolamento oscurerà lo streaming in 30 minuti»

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 marzo 2023) «La prerogativa di oscurare i siti illegali, che sono strumento affaristico delle mafie, è saldamente nelle nostre mani»: questa è la promessa del commissario delMassimiliano Capitanio, in riferimento ai canali pirata che trasmettono le partite di calcio. I match di Serie A trasmessi su questi canali illegali vengono guardati in media da 5 milioni di italiani. Ma l’attività di contrasto dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è, secondo quando dichiarato da Capitanio a Repubblica, implacabile: «Ne abbiamo abbattuti diversi da inizio anno; decine nei mesi scorsi». Una guerra decennale, iniziata nel 2013: «Fin da allora, ogni settimana, ci muoviamoi pirati su segnalazione delle emittenti legali: oggi, Sky e Dazn», spiega ancora Capitanio. Aggiungendo: «Quest’arma ora sarà molto, molto rafforzata». In che modo? «Abbiamo messo a ...