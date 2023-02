Violenta scossa fa tremare il Giappone | il sisma di magnitudo 6 1

(Di sabato 25 febbraio 2023) Un terremoto al largo delscuote l'isola di Hokkaido. L'INGV segnala che il, sulla costa nordorientale, è diMwp 6.1. L'evento è stato registrato alle 14:27 ora italiana ad una profondità di 20 km. L'epicentro nei pressi di Kushiro. DATI #RIVISTI #terremoto Mw 6.1 ore 14:27 IT del 25-02-2023, Japan Sea Prof=20Km #INGV 34200081 https://t.co/9YqvujUu7v — INGVterremoti (@INGVterremoti) February 25, 2023 Secondo la scala Richter, un evento sismico di6.1 è classificato come terremoto "forte"e descritto nel modo seguente: può avere un raggio di azione di 160 km dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata.

Gli animali erano rimasti, per più di dieci giorni, intrappolati tra i resti degli edifici, caduti rovinosamente al suolo in seguito alla scossa di magnitudo 7.8 che aveva colpito la Siria e ...

Scossa di terremoto registrata a Nemuro (Giappone)Il 25 Febbraio 2023 ore 14:27 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 e profondità 20 km a Nemuro (Giappone). Leggi qui per approf ...Scossa di terremoto registrata a Aksaray (Turchia)Il 25 Febbraio 2023 ore 11:27 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 e profondità 16.992 km a Aksaray (Turchia). Leggi qui per ap ...