Autovelox | controlli intensificati nella settimana di San Valentino in queste località

Leggi su blowingpost

(Di martedì 14 febbraio 2023) Da ieri, lunedì 13 febbraio le pattuglie della polizia locale saranno in servizio in Viale del Brennero, Via Preare, Strada Bresciana, Via Luigi Galvani, Via Valpantena e Via Jacopo Bonfadio. L’in Tangenziale Nord rimarrà sempre attivo. Nelle righe a seguire, tutte le informazioni disponibili per leinteressate sulle disposizioni e gli orari delle apparecchiature di controllo della velocità.serrati per garantire la sicurezza urbana Potenziati isu tutto il territorio nazionale per garantire la sicurezza urbana su tutte le strade. Ci saranno più pattugliamenti, soprattutto nelle ore serali e notturne, sia nelle aree centrali che periferiche. Saranno sistemati tutti gli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio. Via all’ufficio mobile di ...