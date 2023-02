Milleproroghe | ok allo smartworking per i lavoratori “fragili” fino al 30 giugno L’Ue bacchetta il governo sui balneari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “Cogliamo l’occasione per ribadire che il diritto Ue richiede che le norme nazionali” sui servizi “assicurino la parità di trattamento degli operatori, promuovano l’innovazione e la concorrenza leale” e “proteggano dal rischio di monopolio delle risorse pubbliche”. Così un portavoce della Commissione europea commenta l’ennesimo rinvio della riforma delle concessionicontenuta nel decretodelMeloni. Una nuova calendarizzazione che sposta di un altro anno i tempi della riforma e che rischia di provocare l’erogazioni di sanzioni da parte di Bruxelles che finirebbero a carico dei cittadini. Da Bruxelles si ricorda infatti come una procedura d’infrazione contro Roma sia già aperta a causa del mancato rispetto della direttiva Bolkestein e ulteriori rinvii non migliorino la situazione. Nel frattempo le ...