Manchester United | prima offerta in arrivo per il club

Commenta per primo Ilsi avvicina sempre più al rinnovo di contratto di Diogo Dalot . Il Barcellona, da tempo sul laterale lusitano, monitora l'evolversi della situazione. Lo riporta Mundo Deportivo .Commenta per primo Non solo- Leeds. Oltre al match di recupero dell'8ª giornata di Premier League, il calcio inglese era di scena con il replay della sfida tra Sunderland e Fulham - 1 - 1 il primo match - ...

Manchester United, offerta da oltre 100 milioni per un centrocampista Calciomercato.com

L'emiro del PSG interessato al Man United: i Red Devils rischiano il blocco in Champions Tutto Napoli

Manchester United: vicino il cambio di proprietà Fantacalcio ®

Rashford e Sancho protagonisti nella splendida rimonta sui Whites, in gol con Gnonto e con un'autorete di Varane. I Red Devils restano terzi ...Occasione sprecata dai Red Devils, costretti alla rimonta da 0-2 a 2-2 contro i Whites dell'azzurrino Gnonto, ancora una volta a segno. In FA Cup è il Fulham l'ultima qualificata agli ottavi ...