Francesca Fagnani a Sanremo 2023 | le parole abbattono i muri e portano dignità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Parliamo del look di: la giornalista scende le scale dell’Ariston per la prima volta come co-conduttrice.in Armani Il primo abito è uno splendido Giorgio Armani Privé. “Ho il terrore delle scale dell’Ariston, io ho il 40, questi gradini saranno stretti. Potrei inaugurare le scarpe da ginnastica sotto l’abito da sera”, ha scherzato la giornalista. Ma, nonostante il consiglio di Drusilla Foer di non guardare i gradini, ha candidamente affermato di aver osservato ogni gradino. La sua eleganza e semplicità traspaiono da questo abito, che da un’aura forte e potente alla giornalista. Che dire, cominciamo bene! Voto: 10 Da 10 anche il secondo abito. La disinvoltura di ...