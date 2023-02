Broccoli al forno | saporiti e con sole 170 calorie

Leggi su donnaup

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Quando sulla tavola trionfano ial, è una festa per il palato, ma a patto che siano cucinati a dovere. La ricetta che state per scoprire ne è un esempio: vegetariana, leggera ma sfiziosa, dietetica essima. Questi ortaggi rappresentano un vero toccasana per la salute, ricchi come sono di Vitamina C, Beta-Carotene, Polifenoli e Sulgorafano, potente anti age che agisce a tutto tondo per il benessere dell’organismo. Certo è che spesso, i più piccini non li accolgono con grande entusiasmo! Eppure, vedrete, conditi e cucinati in questo modo, si convinceranno all’assaggio e chiederanno il bis! Un quarto d’ora per prepararli, meno di mezz’ora per cuocerli e la cena, leggera ma nutriente, sarà servita! Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo! La ricetta deial, ...