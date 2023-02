Bari | stadio San Nicola | in corso il rifacimento della copertura Vengono allestiti i 26 teloni

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Scrive Antonio Decaro, sindaco di: Sono cominciati da qualche giorno i lavori per l’installazione dei 26 nuoviper ladelloSan. Gli operai in questi giorni sono alle prese con la preparazione delle strutture ed entro la fine di febbraio vedremo le prime coperture. I lavori, che richiedono la massima attenzione e verifiche statiche speciali, andranno avanti fino alla fine di agosto. Era doveroso portare il nostroall’altezza delle ambizioni di questa squadra e di questa città. E, seppure con un po’ di ritardo sui tempi stabiliti, ce l’abbiamo fatta. PS: abbiamo cominciato dalla curva nord perché è lì che il nostro cuore biancorosso batte più forte! L'articoloSan, in ...

