Sisma Turchia | gli sfollati fra le rovine del castello Gaziantep

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) "Siamo qui in una tenda, la nostra casa è stata distrutta, non sappiamo dove andare. Abbiamo chiesto aiuto all'ente che gestisce l'emergenza (Afad) ma possono al massimo portare una tenda per questi ...

...terremoto che ha colpito la, insieme con la Siria. Ora vive insieme ad altri sfollati all'ombra delle rovine del castello di Gaziantep, uno dei simboli della distruzione provocata dal: ..."Le tristi notizie che arrivano dae Siria e le immagini di devastazione che stiamo vedendo non lasciano indifferente il nostro cuore. Ilha colpito territori già provati da conflitti e da gravi problemi, amplificando ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 11.700 morti. 12enne estratto vivo dalle macerie dopo 62 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Turchia, 11.700 morti. Erdogan: «All'inizio problemi nei soccorsi». Estratto vivo ragazzo di 23 anni ilmessaggero.it

Terremoto in Turchia e Siria, oltre 11 mila morti e 300mila sfollati. Ancora disperso l'italiano Angelo Zen, ultime news e ... Fanpage.it

Terremoto Turchia, Erdogan nelle zone colpite dal sisma: "Tutte nostre risorse mobilitate" Sky Tg24

Terremoto Turchia, Erdogan visita zone colpite e ammette: "All'inizio problemi nei soccorsi" Adnkronos

Aumenta il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito Siria e Turchia. Le vittime al momento sarebbero oltre 11.700. È una corsa contro il tempo e il freddo per rintracciare eventuali sopravv ...