Roma | Zaniolo è ufficialmente un giocatore del Galatasaray

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Si chiudela storia di Nicolòalla. L’azzurro ex Inter si trasferisce ufficialemente in Tuchia, al. Ecco l’annuncio ufficiale del club giallorosso con cui ha salutato l’ex centrocampista: Ufficiale: Nicolòceduto al.#ASpic.twitter.com/6BfAyM6pfz — AS(@OfficialAS) February 8, 2023 SportFace.

Commenta per primo Qualcosa è andato storto. La storia d'amore tra Nicolòe laè terminata quest'oggi. Il classe '99, dopo aver superato le visite mediche di rito, ha firmato l'accordo con il Galatasaray sino al 2027 . Ormai, per la chiusura dell'affare, manca ...al Galatasaray, adesso è ufficiale. Il club turco ha infatti depositato il contratto in lega e sul sito della federazione turca è stato già inserito nella lista dei giocatori ...

Nicolò Zaniolo lascia la Roma: è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray Mancava soltanto l'ufficialità, che ora è arrivata: Nicolò Zaniolo è un nuovo giocatore del Galatasaray. Il classe ...L'avventura di Nicolò Zaniolo alla Roma adesso è veramente finita. Esperienza iniziata da predestinato e finita tra i fischi e ...