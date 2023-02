Juve | Rabiot attacca l'arbitro con una FOTO creata ad hoc!

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il giorno dopo Salernitana-ntus, Adrienpolemizza per l'arbitraggio. Il francese ha postato su Instagram un video del fallo subito...

All'immagime,ha aggiunto una serie di cartellini rossi, la sanzione 'richiesta' per l'avversario, autore dell'entrata pericolosa, oltre al logo dell'Associazione Italiana Arbitri. Insomma, un ...Laè in grado di trattenere Angel Di Maria e AdrienL'ipotesi è credibile, Max Allegri ci spera e i diretti interessati non la escludono a priori. Certo, servono prima di tutto le condizioni ...

All’11esimo turno, lo stesso fischietto, aveva arbitrato Juventus-Empoli. Allora terminò con un 4-0: Kean dopo 8 minuti, McKennie al 56’, doppietta di Rabiot fra l’82’ e il 94’. Come biglietto da ...Il Fideo a Torino sta bene, il francese è esploso con Allegri, un feeling che lo lega al bianconero. Ma la condizione imprescindibile per tutti è che la Signora resti in Europa ...