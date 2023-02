Diretta Sanremo 2023 | segui la seconda serata LIVE

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il Festival dicontinua! La 73esima edizione della kermesse va in onda su Rai 1, indal Teatro Ariston. Per il quarto anno consecutivo c'è Amadeus , nel duplice ruolo di conduttore ...

... in termini di ascolto medio digitale (AMR - D), lastreaming su Rai 1 della prima serata del Festival di2023 è l'evento non sportivo più visto instreaming dall'avvio della ...Ad inaugurarla oggi è Will direttamente daGiovani. A fine esibizione chiede di dare un '5' a Morandi (son tutti punti per il Fantasanremo). 20.44 " Si torna (solo virtualmente purtroppo) al ...

Sanremo 2023, la diretta della seconda serata. Gianni Morandi entra con la scopa in mano: “Mi dà… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023: la seconda serata in diretta. Fagnani co-conduttrice - Magazine - Sanremo - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

Sanremo 2023, segui con noi la seconda serata del Festival. DIRETTA Sky Tg24

Sanremo 2023, diretta seconda serata – Morandi arriva con la scopa DavideMaggio.it

Sanremo 2023, la diretta: lezione a Blanco, come si presenta Morandi sul palco Liberoquotidiano.it

Mercoledì 8 febbraio all'Ariston debuttano le altre quattordici canzoni in gara: in ordine di uscita sul palco, Will, i Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, ...Non solo ascolti tv e dati Auditel: il Festival di Sanremo fa tendenza anche su TikTok, con video virali e trend in-app.