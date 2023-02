Bayern Monaco | Heiner su Neuer | “Atteggiamento incomprensibile ma non risolveremo il contratto”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il presidente delHerbert Hainer ha commentato l’intervista del portiere Manuel, rilasciata all’emittente tedesca “Süddeutsche Zeitung” e al “The Athletic”, che ha suscitato una dura reazione del club bavarese perché non autorizzata.ha criticato la direzione del club per aver licenziato l’allenatore dei portieri Toni Tapalovic, suo amico, da 10 anni al. “Èe offensivo l’di Manuel. Non si è rivolto a noi preferendo di esporre pubblicamente la questione. Sono più deluso che arrabbiato perché mi aspettavo che Manuel, che è con noi da così tanto tempo e di cui ci fidiamo, ne discutesse prima con il club.questo conflitto con calma, come si addice ai professionisti. Ora la cosa ...

Il comportamento di Manuel Neuer ha mandato su tutte le furie il Bayern Monaco, ma anche una leggenda del club come Lothar Matthaus. Più in particolare, la spaccatura tra i bavaresi e il portiere è so ...