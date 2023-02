Ultime Notizie Roma del 06-02-2023 ore 20 | 10

(Di lunedì 6 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nuovamente iester in apertura utile terremoto di magnitudo 78 ha colpito nella notte la Turchia alla Siria il bilancio provvisorio delle vittime di più di 2000 morti e circa 5000 feriti Ma i numeri potenzialmente sono molto più al frullati decine di edifici le scosse sono state avvertite anche in Libano Siria Cipro Israele il Mediterraneo È scattato l’allarme Tsunami per qualche ora interessando anche Puglia Calabria e Sicilia nelle tre regioni italiane è stata sospesa la circolazione dei treni in via precauzionale in seguito alla protezione civile ha revocato l’allarme ai treni hanno ripreso normale il servizio la terribile scossa si è verificata alle 4:17 le 2:17 ora italiana nella parte sud-orientale della Turchia è coinvolto l’area del confine ...

La situazione in Turchia e in Siria è in continuo mutamento e lesi susseguono senza sosta. Cosa sappiamo sul terremoto in Turchia e in Siria fino ad ora Il ...di ora in ora e secondo le...Nelleore, la protezione civile della regione nord - occidentale siriana di Idlib, ... Secondo leche ci giungono dal campo, la situazione è disastrosa. Siamo vicini ai bambini e alle ...

E' devastante il bilancio del terremoto in Turchia e Siria: sono almeno 2650 le persone morte ma si teme che si possa arrivare a un numero mostruoso ...