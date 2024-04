Cosa c’entrano le liste di attesa negli ospedali con le elezioni europee?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 aprile 2024) Che sia un malcostume tipicamente italiano non vi è dubbio:altri 26 Paesi che aderiscono all’Unione, i leader nazionali che non sono interessati ad occupare un seggio a Bruxelles evitano di candidarsi alle. Da noi, invece, ci si candida anche solo per “contarsi” e/o per “trainare” la propria lista elettorale, salvo poi rinunciare al seggio europeo a beneficio del primo tra i non eletti del proprio partito. Un malcostume che non nasce oggi, ma che per qualche misteriosa ragione solo oggi è motivo di scandalo tra i commentatori. Forse perché la prassi un tempo confinata tendenzialmente a destra caratterizza oggi anche la sinistra. Intendiamoci, lo scandalo è ampiamente giustificato, dal momento che, con tutta evidenza, tale malcostume altera il risultato di una consultazione democratica e contribuisce a ...