Voglio dire solo una cosa - si sbagliava! Inte - l' urlo di Bastoni dal bus | contro chi si scatena

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sette ore di viaggio, per coprire una distanza di appena otto chilometri, quella che separa lo stadio Giuseppe Meazza di Milano alla piazza centrale del Duomo. E una stima di circa 200mila persone, lungo le vie della città, a far da scorta umana al bus scoperto con i giocatori dell'r, campioni d'Italia 2024, vincitori del ventesimo Scudetto della storia nerazzurra, il che vale la cucitura della seconda stella sulla maglia. Partiti poco dopo le 16, gliristi hanno imboccato via Caprilli, corso Sempione, via della Liberazione, sede della società, e via Manzoni. Sono arrivati in Duomo intorno alle 23, con ben due ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista e che avrebbe voluto il bus all'arrivo intorno alle 20:30, massimo 21:00! Scesi in piazza, sono subito saliti in Terrazza 21 per festeggiare, microfono alla mano, con la marea ...