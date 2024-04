Prevenzione e salute | una giornata di check up medico gratuito per tutti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024)upa disposizione dei cittadini per promuovere e sensibilizzare la cultura della. In occasione delladelladel prossimo 5 maggio, il Gruppo Romano di “Noi Moderati” ha organizzato un evento a disposizione di chiunque voglia partecipare per avere la possibilità di ricevere gratuitamente e senza appuntamento un accuratoupper la propria. Lo spazio disarà allestito in zona Borghesiana nell’area parcheggio di Mussomeli e vedrà la presenza di importanti specialisti nelle aree di propria competenza che forniranno gratuitamente una visita medica. “Lo scopo della manifestazione è quello di fornire un valido e concreto servizio al ...