Giornata per Europa - presentata campagna istituzionale in vista del voto europeo di giugno

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Per la prima volta dall'istituzione dellaper l', tre borghi storici italiani saranno illuminati di blu il 9 maggio, in occasione dell'evento, il cui programma è stato presentato oggi in una conferenza stampa a Roma. I borghi saranno Rosignano Monferrato in Piemonte, Otricoli in Umbria e Gerace in Calabria, destinatari della linea di finanziamento Attrattività Borghi Pnrr linea A e linea B. Un risultato frutto dell'impegno di Associazione Civita, in collaborazione con Ministero della Cultura ed Enel per sottolineare il valore storico, culturale e sociale dei borghi italiani. L'Associazione Civita, che da 35 anni si occupa di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale è infatti tra i protagonisti delladell'promossa dall'Ufficio in Italia del ...