Oroscopo Paolo Fox martedì 30 aprile 2024 | Cancro teso

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’diFox per oggi,30Ariete C’è gran voglia di divertimento, di rilassare la mente e pensare solo a stare bene accantonando le tensioni derivate dal lavoro o da problemi fisici. Avete diverse carte da giocare e i single possono vivere incontri speciali. Toro Venere sta entrando in questo segno e porta rivincite, possibilità di consolidare i rapporti che funzionano e passione. Sarà possibile anche liberarsi di cose e persone che non piacciono più. Gemelli Periodo buono per recuperare una storia che sembrava ormai chiusa, con Ariete e Leone c’è tanto da chiarire ma le stelle vi aiuteranno a rimettere a posto le cose. Con lo Scorpione è previsto addirittura un ritorno di fiamma.La Luna in opposizione vi rende un po’ tesi ma state continuando ...