Terremoto Turchia | D' Angelo | si allenta allarme tsunami in Italia

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 6 febbraio 2023) "L'scattato in tutto il Mediterraneo per una eventuale onda dia partire da Sicilia e Calabria sembra parzialmente rientrato". Lo ha confermato ai microfoni di Sky TG24 il direttore operativo della Protezione Civile, Luigi D'. "L'potrebbe essere revocato se non dovesse verificarsi. La situazione è in evoluzione - ha aggiunto - al momento la portata sembra ridimensionata in base alle prime rilevazioni al largo della. Dalle prime informazioni sembra piuttosto ridimensionata, però dobbiamo attendere le misurazioni. Siamo in fase di costnte monitoraggio". L'onda disulle costene non è ancora arrivata al momento sulle coste calabresi e siciliane. Nel frattempo, ha ribadito D', "il comportamento più ...