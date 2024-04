Chelsea - l’addio di Thiago Silva | Tutto ha una fin - spero di tornare in futuro

(Di lunedì 29 aprile 2024)dice addio al. Il difensore verdeoro ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione con la maglia dei Blues, con cui il contratto scadrà il prossimo 30 giugno. La società londinese ha pubblicato sui suoi canali social il messaggio d’addio dell’ex Psg e Milan: “Ilsignifica molto per me. Sono arrivato per rimanere solo un anno e invece sono stati quattro. I miei figli giocano per il, è un grande orgoglio far parte di questa famiglia.continuino la loro carriera qui, in un club in cui ognuno vorrebbe essere. Nei miei quattro anni qui ho sempre dato. Ma, sfortunatamenteha un inizio, uno svolgimento e una fine. Non significa che questa sia definitiva, lascio ancora aperta la porta, ...

