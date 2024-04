Paura a Greve - ragazzino di 13 anni si perde durante una escursione | ritrovat - sta bene

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024)in Chianti (Firenze), 29 aprile 2024 –ieri sera nel comune diin Chianti. Undi 13si era perso in zona Villa San Micheleuna. Lanciato l’allarme, si sono subito attivati i vigili del fuoco con le squadre di terra e il nucleo sommozzatori per la presenza di un lago nella zona dove risultava disperso il bimbo. Intervenuto sul posto anche l’elisoccorso Pegaso 1. Il ragazzo ha raggiunto la strada e chiesto aiuto a un passante, che ha contattato la sala operativa dei vigili del fuoco facendo concludere le ricerche. Il ragazzo è in buone condizioni di salute.