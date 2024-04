(Di lunedì 29 aprile 2024) Pechino, 29 apr – (Xinhua) – L’maratonetaha vinto ladi 255 chilometri, in cui i partecipanti devono coprire la distanza da Delfi, nellacentrale, fino a Olimpia, luogo di nascita dei Giochi Olimpici, in 48 ore, senza alcuna pausa. Agenzia Xinhua

Shenzhen, 22 mar – (Xinhua) – La casa auto mobilistica cinese BYD ieri ha annuncia to l’ inizio delle vendite di auto vetture BYD nel mercato greco. I primi due modelli BYD distribuiti in Grecia sono il BYD ATTO 3 e il BYD SEAL. Il Gruppo Sfakianakis e’ stato nominato concessionario nazionale di ... Continua a leggere>>

Shenzhen, 22 mar – (Xinhua) – La casa auto mobilistica cinese BYD ieri ha annuncia to l’ inizio delle vendite di auto vetture BYD nel mercato greco. I primi due modelli BYD distribuiti in Grecia sono il BYD ATTO 3 e il BYD SEAL. Il Gruppo Sfakianakis e’ stato nominato ... Continua a leggere>>

grecia: atleta cinese Chen Penbin vince la Dolihos Ultra Race - Pechino, 29 apr - (Xinhua) - L'ultramaratoneta cinese Chen Penbin ha vinto la Dolihos Ultra Race di 255 chilometri, in cui i partecipanti devono coprire ...

Continua a leggere>>

Ecco le aziende cinesi di turbine eoliche sotto indagine Ue - Le turbine eoliche cinesi sono più economiche di quelle europee. Secondo Green Power Denmark, in Europa (incluso il Regno Unito) sono installate o in fase di installazione turbine eoliche cinesi per ...

Continua a leggere>>

Presidente cinese Xi Jinping in Francia, Ungheria e Serbia - Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in visita ufficiale di Stato in Francia, Serbia e Ungheria dal 5 al 10 maggio. Lo ha annunciato oggi il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino Hua C ...

Continua a leggere>>