Barbara Rossi | Cobolli in ascesa - possibile finale Sinner-Alcaraz a Madrid E indica un nome a sorpresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un occhio decisamente attento.è ben nota al pubblico degli appassionati tennis per le sue telecronache, come seconda voce puntuale e precisa degli incontri del massimo circuito internazionale maschile e femminile. Con un passato da giocatrice di ottimo livello, ha seguito nel ruolo di allenatrice tenniste come Francesca Schiavone, Alberta Brianti, Giulia Casoni e Flavia Pennetta. Da anni offre un contributo rilevante, come detto, nel seguire il tennis in tv e in questi giorni su Sky Sport è presente per commentare il torneo di. Sulla base di ciò, abbiamo deciso di “disturbarla” e di approfondire alcuni dei temi caldi che l’evento “combined” nella capitale spagnola sta dando. L’attenzione, nel caso specifico, è stata data al tabellone maschile. JANNIK– Si è partiti dal personaggio più ...