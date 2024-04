Colori unghie | Cottagecore - pastel mirro - blu elettri -o, le tendenze per la nail art dell’estate 2024

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nel pieno della stagione primaverile, avvicinandosi l’estate, anche lein voga per la manicure e laart rispecchiano i trend del periodo, legati al mondo della natura in risveglio e della voglia di colore e vivacità, attraverso diverse declinazioni. Tinta unita Per chi ama il monocolore, a prescindere dalla forma e dalla lunghezza delle, ci sono alcune tinte che vanno per la maggiore, per esempio il rosa floreale, il Peach Fuzz (mix di rosa e arancione), il corallo, il rosso ciliegia, il giallo limone, l’azzurro cielo, il verde smeraldo, a seconda che si desideri un tono in più di romanticismo o di grinta e vivacità.È tornato il gusto country chic che ha preso piede durante gli anni della pandemia ed è stato riproposto anche negli ultimi periodi, con l’esaltazione del ...

