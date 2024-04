Camera - al via la discussione sul ddl Calderoli Molinari attacca il governatore De Luca | È un moderno Masaniello

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 aprile 2024) È un all-in. Matteo Salvini, con la candidatura di Roberto Vannacci, si gioca la leadership nella Lega. Nonostante i borbottii interni, il segretario ha rilanciato sul generale fino all’ultima fiche: scontenti i big del partito, a iniziare da Giancarlo Giorgetti, scontenti i candidati del Carroccio alle Europee, che rischiano di essere scavalcati da un generale che ha ribadito più volte di non essere interessato a iscriversi alla Lega. Martedì 30 aprile, Salvini e Vannacci appariranno sullo stesso palco, nel cuore di Roma, in quel tipico mélange da propaganda, in cui le presentazioni di libri diventano campagna elettorale. L’asso calato da Salvini per le prossime elezioni, tuttavia, ha già sortito un primo effetto indesiderato. Lo lamentano anche anche alcuni parlamentari leghisti: nella settimana in cui il disegno di legge sull’Autonomia differenziata approda in Aula, alla ...