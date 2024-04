Roccapiemonte - tenta di strangolare amica | arrestato 34enne

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un litigio che poteva finire malissimo. A, nel corso della giornata di ieri, un uomo di 34 anni avrebbeto diun’, al culmine di un litigio, all’interno della sua abitazione. Per questo motivo l’uomo, residente nella stessa città, è statocon l’accusa dito omicidio ai danni dell’. Tempestivo, nei giorni scorsi, l’intervento dei carabinieri di Bracigliano che, dopo aver ricevuto una segnalazione, sono giunti dinanzi all’abitazione di. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono riusciti a mettere in salvo la donna che, successivamente, gli stessi sanitari del 118 hanno condotto all’ospedale di Nocera Inferiore per gli accertamenti di rito. Per il, ...