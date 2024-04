Pronostico e quote Maccabi Tel Aviv – Panathinaikos - Euroleague playoff gara - 30-04-2024

Questa sera alle 20.15, all’OAKA Olympic Indoor Hall, il Panathinaikos ospita il Maccabi Tel Aviv per gara 2 dei playoff -quarti di finale di Eurolega . Si riparte dal risultato maturato a sorpresa, ma non troppo, di gara 1 che ha visto la squadra israeliana uscire vincitrice per 87-91. Non troppo a ... Continua a leggere>>

Baldwin joins maccabi in Belgrade, questionable to play in Game 3 - maccabi Playtika Tel aviv keeping Wade Baldwin IV on the sidelines is a possibility moving deeper into the series versus Panathinaikos Aktor ...

Continua a leggere>>

Ataman before Game 3 versus maccabi: “We analyzed our mistakes” - Two wins away from a berth in the Final Four of the Turkish Airlines EuroLeague—a similar mindset for Panathinaikos Aktor and maccabi Playtika Tel aviv after splitting wins in Athens last week.

Continua a leggere>>

Matej Boltauzer, arbitro di Eurolega, accusato di aver rubato un profumo in aeroporto - Il famoso arbitro sloveno Matej Boltauzer sorpreso dalle telecamere al duty free di Belgrado mentre infila in borsa un profumo da 221 euro. L'Eurolega avvia l'indagine disciplinare ...

Continua a leggere>>