Terremoto in Turchia | ritrovato sotto le macerie l’ex calciatore del Chelsea Christian Atsu | «Ha difficoltà a respirare» – Il video

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Insi continua a scavare tra lealla ricerca di superstiti delche oggi ha colpito il Paese anatolico e la Siria. Tra i coinvolti nel disastro naturale c’è anche, trequartista ghanese 31enne con un nutrito curriculum europeo in forze all’Hatayspor, club della città di Antiochia non lontano dall’epicentro del sisma, vicino alla Siria. Ilè risultato scomparso per molte ore, ma dopo ore incessanti ricerche sarebbe stato. Lo riportano i media inglesi, che aggiungono che è vivo ma è stato portato in ospedale a causa di alcune al piede destro erespiratorie. Notizia che sembra trovare conferma nel tweet del giornalista turco Enes Ozdemir: «La stella di Hatayspor, ...

In seguito alla notizia del devastanteine in Siria è stato lanciato l'allarme tsunami per le coste italiane. Il Centro allerta tsunami dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) è entrato in funzione nel ...- LE NEWS DI SKY TG24 IN DIRETTA ) Un passato in Europa tra Inghilterra e Spagna approfondimento, Vincenzo Montella: "Qui una scossa continua" Atsu vanta un ...

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 3700 morti ... la Repubblica

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono circa 2.762. Il suolo dell'Anatolia si è spostato di 3 metri - Medio Oriente Agenzia ANSA

Vincenzo Montella sul terremoto in Turchia: «Il mio hotel a fuoco, ho molti giocatori rimasti senza casa» Corriere della Sera

Terremoto in Turchia, il terribile momento in cui il palazzo si sbriciola in pochi secondi RaiNews

Terremoto Turchia perché così devastante Le analogie con la faglia di San Andreas e la magnitudo rarissima: e ilmessaggero.it

Un neonato salvato ad Aleppo, nato sotto le macerie dopo il terremoto che ha colpito Turchia meridionale e Siria. La madre sarebbe morta ...Non si svolgerà venerdì 10 febbraio la partita tra Fenerbahce ed Olimpia Milano. La sfida di EuroLeague prevista fra quattro giorni è stata rinviata a data da destinarsi dopo il terremoto che ha colpi ...