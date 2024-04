Berlinguer-La Russa - prima il botta e risposta e poi l’ovazione per il padre Show alla festa di FdI VIDEO

(Di lunedì 29 aprile 2024) ??????????Lo hanno sottolineato tutti. È stato un momento particolare e intenso, inaspettato sicuramente. Il lungo e commosso tributo di Fratelli d’Italia a Enrico. Durante la convention del partito, alle undici in punto, la platea di Fratelli d’Italia si alza in piedi per una standing ovationmemoria di Enrico. Un lungo omaggio che interrompe la conversazione sul palco fra il presidente del Senato Ignazio Lae, appunto, Bianca, la giornalista figlia dello storico segretario del Pci. “Questa è la coerente continuazione dell’omaggio che il capo della destra, Giorgio Almirante, rese anel giorno dei funerali“. La conduttrice tv chiede di evitare strumentalizzazioni: “Mionon tiriamolo in ballo, parliamo di quel ...

