Carlotta Ferlito | “Mia madre ha la Sla - vederla spegnersi giorno dopo giorno è il dolore più grande”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ospite di Verissimo,ha parlato della malattia della: "Ha la SLA, l'abbiamo portata in un hospice.è ilpiù grande". L'ex ginnasta ha poi ricordato gli abusi subiti durante la carriera: "Sono traumi che ti porti dentro. Mi dicevano che non valevo niente ed ero grassa come un maiale".