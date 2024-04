Un posto al sole - trama 29 aprile 2024 | la contromossa di Marina

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 29 aprile 2024)Giordano elaborerà una nuova strategia ad Unal, come rivela ladella soap opera partenopea di lunedì 29. La donna, in particolare, alla luce dell'acceso litigio tra Roberto e Ida, deciderà di intervenire per provare a tenere a bada la giovane polacca. Quest'ultima, negli ultimi tempi, ha manifestato sempre più insofferenza nei confronti di Ferri e della Giordano in quanto i due coniugi l'hanno gradualmente esclusa dalla decisioni inerenti il piccolo Tommaso. La situazione è diventata incandescente quando a Palazzo Palladini ha fatto il suo ritorno Alice. La ragazza, fin dal primo momento, ha instaurato un pessimo rapporto con Ida, la quale ha manifestato apertamente il suo disappunto per l'atteggiamento di Alice verso suo figlio. Inoltre, la ...