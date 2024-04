Guerra in Ucraina - i russi avanzano a est e Kiev ammette | “La situazione peggior - Mosca guadagna terreno”

(Di lunedì 29 aprile 2024) Le forze militari russe continuano are terreno sulla zona est dell'. Avanzamenti modesti, secondo gli analisti, ma che segnano per il momento un'importante stacco da. Le forze militari ucraine ammettono: "Laata"

Né missili né tank risolveranno la guerra in Ucraina - non potranno garantire a kiev la vittoria, che al momento ha più bisogno dei 61 miliardi di dollari in armamenti da poco approvati dal Congresso americano. Ma anche questi non basteranno a stravolgere ...

russia ucraina guerra news oggi - kiev avverte che "la situazione è peggiorata" e non può far altro che attendere l'arrivo degli aiuti americani per frenare l'avanzata russa o meglio ancora respingerla. Mosca ha annunciato di aver ...

kiev sbaglia, Mosca sfonda nel Donetsk - Errore di turnazione tra le truppe, zone scoperte per giorni. Syrsky: "Il fronte si deteriora" ...

