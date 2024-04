Incidente a Brescia - perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro | tre ferit - due sono gravi

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 –, poco prima dell’una della notte tra domenica e lunedì, tra via Labirinto e via del Serpente, nel quartiere Fornaci a: un'automobile elettrica Tesla si ètaildi un ristorante. Tre ii, due incondizioni. Stando alle prime informazioni, la persona alla guida della vettura avrebbe perso ilnell’affrontare una rotonda, finendo la corsail ildi un locale che si affaccia in via del Serpente. Uno schianto piuttosto violento. A bordo della Tesla c'erano tre persone, due di loroincondizioni: un giovane di 33 anni e una ragazza di 23, entrambi ...

